S Plakalı araçlar ile sağlık çalışanlarını ücretsiz taşınıyor

Korona virüs salgını ile mücadele büyük özveride bulunan sağlık çalışanlarına destek amaçlı olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sağlık çalışanlarının ulaşımını kolaylaştırmak için ücretsiz servis hizmetine devam ediyor.

Pandeminin başından beri sağlık çalışanlarına özel ücretsiz servis hizmeti sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, aldığı kararla il genelinde sağlık çalışanlarını ‘S’ plakalı personel servis araçları ile taşıyor. Bu kapsamda Covid-19 salgını ve pandemi dolayısıyla ‘S’ plakalı servis araç sahiplerinin mağduriyetinin önüne geçen ve destek olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede 14 farklı güzergâhta her gün 20 adet ‘S’ plakalı servis aracı ile sağlık çalışanlarının ulaşımını sağlıyor.

‘S’ Plakalı araçlar ile sağlık personelini ücretsiz taşıyan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 8 Şubattan bu yana 5 Bin 441 sağlık çalışanının ücretsiz taşıdı.