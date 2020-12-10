‘S’ plakalara tarım işçisi taşıma yetkisi

Muğla Büyükşehir Belediyesi servis şoförlerine destek sağlamak amacıyla UKOME kurulunda “Tarım İşçisi Personel Servis Taşımacılığı” kararı aldı. Bu karar ile birlikte pandemi nedeniyle gelirlerinde düşüş yaşanan servis şoförlerine ek maddi destek sağlanması amaçlanıyor.

Verimli toprakları ile ülkemizin önemli zeytin ve narenciye merkezleri arasında bulunan Muğla, özellikle hasat zamanında mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olduğu bir şehir olarak göze çarpıyor. Bu nedenle Muğla Büyükşehir Belediyesi sadece öğrenci ve işçi taşıma hakkına sahip olan “S” plakalı servisler için tarım işçisi taşıma hakkı tanıyan UKOME kararı aldı. Daha önce tarım işçisi taşıyama hakkı bulunmayan servis şoförleri bu karar doğrultusunda arazi sahipleri anlaşma yaparak tarım işçilerinin ulaşımını sağlayabiliyor. Böylelikle yasal olmayan taşımanın önüne geçilerek işçilerin daha güvenli seyahat etmesi sağlanıyor. Ayrıca proje Ziraat Odaları ve İlçe Şoförler Odası Başkanlıkları ile koordineli olarak yürütülüyor.