Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’nde rüzgarlı havayı fırsat bilen sörfçüler görsel şölen oluşturdu.

Akyaka Mahallesi’nde yer alan Akçapınar sahili, son yıllarda yerli turistlerin yanı sıra yabancı rüzgar sörfçülerinin de vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Tatil amaçlı bölgeye gelen turistler, Akçapınar sahilinde gün boyu rüzgarla adeta dans ediyor. Akyaka’daki okullarda eğitim gören yerli ve yabancı sörf tutkunları, rüzgar sörfü yaparak izleyicilere görsel şölen sunuyor. Havanın rüzgarlı ve sıcak olmasını fırsat bilen tatilciler sörf yaparak güzel vakit geçiriyor. Sahildeki çok sayıda özel okulda yerli ve yabancı ziyaretçilere rüzgar ve uçurtma sörfü dersleri veriliyor. Rüzgar ve uçurtma sörfü alanında Avrupa’daki en iyi 8 sahil arasında gösterilen Akçapınar sahiline bu spor için yılda ortalama 20 bin sporcunun geldiği öğrenildi.