Ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmada, Marmaris İlçesi Hisarönü Mahallesinde oturan Z.K., K.K. ve O.Ö. isimli şahısların ikametlerinde ve araçlarında Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama yapıldı.

Yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 25 adet fişek, bir miktar kubar esrar ve içilmiş kubar esrar sarılı sigara ele geçirildi Olayla ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldığı açıklandı.