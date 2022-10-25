Robotik ve kodlama merkezi robot gösterisi ile açılıyor

Muğla’nın ilk Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Menteşe’de açılıyor.

Çocuk Bilim Parkındaki Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezinin açılışı Ada Robot ve Arat Robotların sunum ve gösterileri ile başlayacak. Etkinlikte, Menteşe Belediyesi Robot Takımının tanıtımı ile Türkiye’de Belediye çatısı altında geliştirilen ilk oyun olma özelliğini taşıyan ‘Menteşeli Efe’ isimli mobil oyunun tanıtımı yapılacak.

Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezinin açılış töreni ve etkinlikler ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın bilimle tanışmaları ve gelişen teknolojiyi yakından takip edebilmeleri için hizmete sunduğumuz Çocuk Bilim Parkımızda Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezimizi açıyoruz. Açılışta Ada robot ve Arat robotlar sunum ve gösteriler yapacaklar. Ayrıca Türkiye’de Belediye çatısı altında geliştirilen ilk oyun olma özelliğini taşıyan Menteşeli Efe isimli okul öncesi çocuklarımıza yönelik mobil oyunumuzun da tanıtımını yapacağız. Çocuklarımız Menteşeli Efe oyunuyla sayı ve rakamları öğrenecek, oyun içerisindeki farklı seviyeler ile el göz koordinasyonları ve algıları gelişecek. Gelişim çağındaki çocuklarımızın oynayabileceği seviyede, eğlenceli oynanış mekaniklerine sahip oyunumuzun ana karakteri Efe, çocuklarımızın en yakın arkadaşı olacak.” dedi.

Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde düzenlenecek Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezinin açılışı 30 Ekim Pazar Günü Saat 14.00’de Çocuk Bilim Parkında gerçekleşecek.