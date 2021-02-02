Restorasyonu yarım kalan antik tiyatroda Vali Tavlı, inceleme bulundu

Muğla’nın Fethiye ilçesi’nde bulunan Telmessos Antik Tiyatro’sunda Vali Orhan Tavlı incelemelerde bulundu.

Fethiye’ye bir dizi ziyaret için gelen Vali Orhan Tavlı, kendisine eşlik eden Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat ile birlikte Karagözler Mahallesi bulunan yıllardır yapılamayan Telmessos Antik Tiyatro’sunu gezdi. Vali Tavlı, restorasyon çalışması yapan firmanın yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasıyla, çalışmanın yarım kaldığı tiyatro hakkında Fethiye Müze Müdürü Emel Özkan’dan bilgi aldı.