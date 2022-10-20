Rektör Kaçar, basın mensupları ile bir araya geldi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne kısa süre önce atanan Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, Muğla merkezdeki basın mensupları ile bir araya geldi.

Basın mensupları ile buluşmasında konuşan Rektör Kaçar, "Üniversitemiz ile basın arasında işbirliği oluşturmak, hem de tanışmak için bu kahvaltıyı düzenledik. Yeni yönetim olarak kurumumuzun ön planda tutulmasını istiyoruz. Üniversitenin akademik başarılarla ön plana çıkmasını temenni ediyoruz. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak medyayla ilişkilerimizi bu açıdan kurmak tercihimiz olacaktır. İdarecilerin yaptıkları yerine, öğrenci ve akademisyenlerimizin başarılarının haberlerde geçmesini umuyorum" dedi.