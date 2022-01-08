Rektör Çiçek’ten ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Rektör Çiçek yaptığı yazılı, açıklamada “Halka doğru ve güvenilir bilgi aktarmayı amaç edinen gazetecilik, özveri gerektiren saygın mesleklerden biridir. Dijitalleşmeyle ‘küresel bir köye’ dönüşen dünyamızdaki bilgi kirliliği, haberciliğin mesleki normlarının ve etik kodlarının önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Nitekim profesyonel gazeteciler öncülüğündeki doğru habere ulaşma ihtiyacının, her daim var olacağı açıktır. İlkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla, her koşulda, mesai anlayışından uzak bir şekilde mesleğini icra eden basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, mesleki yaşamlarında başarılar diliyorum” dedi.