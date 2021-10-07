Rektör Çiçek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank’ı ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı makamında gerçekleşen ziyarette Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekilleri ve Muğla Teknopark Genel Müdürü Dr. Barış Ethem Süzek de hazır bulundu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin Ar-Ge Üniversitesi olma yolunda önemli atılımlar kaydettiğini ve Üniversitenin kısa zaman içerisinde Türkiye’nin lider üniversiteleri arasına yükseldiğini belirten Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, ulusal ve uluslararası proje üretiminde elde ettiğimiz büyük başarılar hakkında da Mustafa Varank’ı bilgilendirdi.

Rektör Çiçek, Muğla Teknopark’ın ve Üniversitenin ‘Büyük başarılar için bireysel değil, birlikte çalışma’ düsturuyla hareket ettiğini ve MSKÜ’nün yakın zamanda elde ettiği tüm büyük başarılarının tamamının disiplinler arası çalışmanın ürünleri olduğunu vurguladı.

Ziyarette Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Teknopark’ta yürütülen üniversite-sanayi iş birliğine yönelik çalışmalar ve ileriye dönük projeler hakkında da Bakan Varank’a bilgi verdi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Bakan Varank’a Muğla Teknopark’ın Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri için bir cazibe merkezi olduğunu bildirerek, bölgemizin uluslararası rekabet gücünün artırılması yönünde büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Muğla Teknopark’ın kurulması ve çalışmaların yürütülmesi aşamalarında AK Parti Muğla

Milletvekillerinin büyük özveride bulunduğunun altını çizen Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Vali ve Milletvekilleri ile birlikte yapılan ortak çalışmalarla Muğla’nın ve bölgemizin, ülkemizin en gelişmiş ve güçlü bölgesi olacağını söyledi.

Rektör Çiçek, Muğla Teknopark’ta, ülkemizin ve bölgemizin Ar-Ge ve yeniliğe dayalı teknolojik altyapısını güçlendirmeye yönelik teknolojilerin de üretileceğini vurgulayarak, bu doğrultuda genç ve yenilikçi araştırmacıların Muğla Teknopark’ı seçmeye başladıklarının altını çizdi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Bakan Varank’ı yakın zamanda gerçekleştirilecek Muğla Teknopark’ın açılışına davet etti.