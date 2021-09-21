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Rektör Çiçek Diş Hekimliği Fakültesi’nde ilk derse katıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerini ilk derslerinde yalnız bırakmadı.

MUĞLA 21.09.2021, 16:18
Rektör Çiçek Diş Hekimliği Fakültesi’nde ilk derse katıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerini ilk derslerinde yalnız bırakmadı.

Muğla’yı tercih ederek Diş Hekimliği Fakültesine yerleşen öğrencileri tebrik eden Çiçek, üniversitenin geleceğin diş hekimlerine en iyi eğitim öğretim ortamını sunacağını söyledi.

Rektör Çiçek, “Sizler artık böylesi güzel bir şehrin ve öğrenci merkezli bir üniversitenin parçasısınız. Bizler MSKÜ olarak girişimci, araştırma geliştirme kültürüne sahip, en iyiyi hedefleyen öğrenciler yetiştiriyoruz. Bu sayede TÜBİTAK başta olmak üzere ulusal ve uluslararası prestijli bilimsel kurumlardan destek alarak önemli projeler yürütüyoruz. Yakın zamanda sizler gibi başarılı öğrencilerimiz, TÜBİTAK’a yaptıkları proje başvuruları ile MSKÜ’nün tüm üniversiteler arasında ikinci sırada yer almasını sağladı. Sizlerin de bu kültürün en değerli üyesi olacağınızdan hiç şüphem yok” ifadelerini kullandı.

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