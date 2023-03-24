Ramazan ayının ilk Cumasında Muğlalılar Kurşunlu Camii’ni hınca hınç doldurdu

Muğla’da Ramazan ayının ilk Cuması Kurşunlu camiinde Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı’nın sohbeti ile gerçekleşti.

Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı’nın cemaat ile sohbet edip, hutbe iradında bulunarak Cuma namazı kıldırdığı Ramazan ayının ilk Cumasında havanın da iyi olması nedeniyle, cemaat namazı cami bahçesinde eda etti. Sohbette, Ramazan ayını değerlendirmenin öneminden bahseden Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, ”Oruç ibadetinin sabır ve teslimiyet noktasında kulu eğitici yönü vardır. Sadece aç kalarak değil, bütün azaları günahtan koruyarak Ramazanı geçirmek gerekiyor. Ramazan ayı öncesinde yaşanan büyük deprem felaketi dolayısı ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu Ramazan ’ramazan ve dayanışma’ teması işlenmektedir. Gerek zekat gerek fitre ve gerekse sadakalarla depremzedelerle dayanışma içinde olmalıyız" ifadelerini kullandı.