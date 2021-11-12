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Rally Bodrum Antalya’dan ödülle döndü

Bodrum Belediyesinin ve Bodrum Tanıtım Vakfının katkılarıyla düzenlenen Rally Bodrum ACE of MICE Awards Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri arasından en iyi spor etkinliği ödülünü kaptı.

MUĞLA 12.11.2021, 15:21
Rally Bodrum Antalya’dan ödülle döndü

Bodrum Belediyesinin ve Bodrum Tanıtım Vakfının katkılarıyla düzenlenen Rally Bodrum ACE of MICE Awards Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri arasından en iyi spor etkinliği ödülünü kaptı.

Ulusal ve Uluslararası 160’dan fazla kurumsal firma yetkisinin yer aldığı etkinlikte, 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde Karya Otomobil Sporları Kulübü (KAROSK) tarafından düzenlenen edilen Rally Bodrum da, ilk otomobil sporları katılımcısı olarak adaylar arasında yer aldı. Etkinlik ve İletişim yönetimini Prems Art’ın yaptığı, 27 yıl aradan sonra Bodrum yarım adasında düzenlenen ilk ralli organizasyonu, “En İyi Spor Etkinliği” dalında Jüri Özel Ödülü’nü kazandı.

Türkiye otomobil sporları federasyon Başkanı Eren Üçlertoprağı, bu yıl sezon açılışını yaptıkları Rally Bodrum’un yıllar sonra hem sportif açıdan hem de tanıtım açısından çok başarılı bir organizasyon olduğunu ve yeniden Bodrum’da Otomobil Sporlarının yer almasından mutluluk duyduğunu belirtti ve aldıkları ödül için Rally Bodrum ekibini tebrik etti.

Karya Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Atıl Atılgan, Rally Bodrum organizasyonunda emeği geçen görevlilere, sivil toplum kuruluşlarına, askeri ve mülki erkan üyelerine, yöneticilerine ve aynı zamanda Bodrum Belediye Başkanı, Bodrum Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras’a vermiş oldukları destekler için teşekkür etti.

Rally Bodrum

Bodrum-Muğla’da düzenlenen, 2021 Şevki Gökerman Ralli Kupası ilk yarışı olan BOTAV Rally Bodrum, 10-11 Nisan tarihlerinde rekor katılımla gerçekleşti. 81 otomobil ve 162 sporcu ile en yüksek katılımlı ulusal ralli olmasıyla dikkat çeken Rally Bodrum, Nurdan Akal’ın ulusal statüdeki bir rallide yarışma direktörlüğü yapan ‘ilk kadın’ olması, 1 hafta boyunca ralli otomobillerinin Oasis AVM’de sergilenmesi ve sporcularla söyleşi etkinliği, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, co-pilot olarak yarışta yer alması, TED Bodrum Koleji’nin Türkiye’de gerçekleşen yarışlar içinde en modern servis alanı ve ralli merkezine ev sahipliği yapması, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı ve TED Bodrum Koleji öğrencilerine Trafik ve Yol Güvenliği Eğitimi, seremonik start öncesinde, basın mensupları ve influencerların, yarış otomobillerinin sağ koltuğunda Bodrum şehir turu, seremonik startın Bodrum tarihinin en önemli lokasyonlarından birisi olan Myndos Kapısı’nda düzenlenen açılışı kokteyli ile gerçekleşmesi, basında geniş yer bulması, yöresel temalar içeren amfora şeklindeki ödüller ve mandalina çiçeklerinden çelenkler kullanılması, tüm sporcu, mekaniker, görevli ve gözetmenlere yöresel ürünlerden oluşan hediyeler dağıtılması gibi bir çok konuda ‘ilk’ler ve 23 sponsor tarafından desteklenen Rally Bodrum, sponsor yönetimi konusundaki başarısı ile de dikkat çekti.

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