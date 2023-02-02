Psikolojik Kampının dördüncü gününde Stratonikeia Antik Kentini gezdiler

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Tematik Kış Psikoloji Kampı Muğla’nın ev sahipliğinde devam ederken, katılımcılar kampın dördüncü günü Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeia Antik Kentini gezerek, tarihte yolculuk yaptılar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen kış kampları, farklı şehirlerde öğrenim gören öğrencilerin ilgilerini çeken temalarla ilgili pek çok değerli isimle bir araya gelme ve bulundukları şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını görme fırsatı buluyor. Bu çerçevede düzenlenen Psikolojik Kampı’na ise Muğla ev sahipliği yapıyor. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ve Muğla Turgutreis Öğrenci Yurdu’nda gerçekleştirilen Tematik Kış Kampında dördüncü günde kış kampı için Muğla’ya gelen öğrenciler Muğla’nın Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeia Antik Kentini gezerek, tarihte yolculuk yaptılar.

Öğrenciler Stratonikeia Antik Kentini gezerek rehberler tarafından buradaki tarih hakkında bilgiler verildi.