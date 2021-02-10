Profesyonel liglerin en golcü ismi, Ozan Sol

Bodrumspor’un yıldız futbolcusu Ozan Sol, 21 golle profesyonel liglerin en golcü ismi oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bodrumspor, ligin 22’nci haftasında 1922 Konyaspor’u 5-2 mağlup etti. Yeşil beyazlılarda biri penaltından olmak üzere 4 gol kaydeden Ozan Sol, 21 gole ulaştı. Karabük maçında attığı 4 golden sonra Konya karşısında da ağlara 4 gol göndererek toplamda 21 gole ulaşan Ozan Sol, profesyonel liglerin en golcü oyuncusu oldu. Ozan’a yalnız 17’şer gol atan Süper Lig’deki Atakaş Hatayspor’un yıldızı Boupendza ve 2. Lig Beyaz Grup’ta Çorum FK forması giyen Sinan Kurumuş yaklaşabildi. Muğlaspor altyapısından yetişen, 2012’de Altınordu’da profesyonel olan Ozan, İzmir ekibindeki ilk sezonda 19 gol atmış, şampiyonluğu getiren isimlerin başında gelmişti. 2015’te Burak İnce transferinde takasta kullanılan ve Manisaspor’a imza atan kanat oyuncusu, daha sonra kısa süreli Altay macerasının ardından Bodrumspor’un yolunu tutmuştu.