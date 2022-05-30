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Polisi darp etti, tutuklandı

Muğla’nın Kavaklıdere İlçesi Bakırcılar Mahallesinde polisi mukavemet göstererek yaralayan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

MUĞLA 30.05.2022, 10:46
Polisi darp etti, tutuklandı

Muğla’nın Kavaklıdere İlçesi Bakırcılar Mahallesinde polisi mukavemet göstererek yaralayan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kavaklıdere Bakırcılar Mahallesinde İlçe Emniyet Amirliğinde görevli Polis Memuru Mehmet Dağlı ile tartışan ozan Sert, görevli polis memurunu yaraladı. Yaşanan olay sonrası Ozan Sert Cumhuriyet Savcısı talimatıyla gözaltına alındı.

Ozan Sert işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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