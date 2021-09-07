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Polis memuru evinde ölü bulundu

Muğla’nın Ortaca ilçesinde polis memuru, eşi tarafından evde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Rahatsızlığı olduğu öğrenilen polisin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

MUĞLA 07.09.2021, 20:47
Polis memuru evinde ölü bulundu

Muğla’nın Ortaca ilçesinde polis memuru, eşi tarafından evde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Rahatsızlığı olduğu öğrenilen polisin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.



Edinilen bilgiye göre, Ortaca ilçesi Atatürk Mahallesi’nde oturan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ramazan Kaçar’ı (52) akşam saatlerinde eve gelen eşi kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatarken buldu. Durumun 112 Acil Servis ekiplerine bildirilmesi üzerine eve gelen ekipler, polis memurunun hayatını kaybettiğini belirledi. Başından silahla vurulmuş vaziyette bulunan Kaçar’ın intihar etmiş olabileceği belirtildi. Ramazan Kaçar’ın cesedi Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.


Evli ve 2 çocuk babası olan Ramazan Kaçar’ın aslen Denizlili olduğu ve rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

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