Polis ekipleri zorlu kış şartlarında sokak hayvanlarını unutmadı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle hava sıcaklığının düşük seyretmesi nedeniyle yaşam şartları ağırlaşan sokak hayvanlarına polis ekiplerince mama bıraktı.

Polis ekipleri havaların soğuması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için harekete geçti. İlçenin kırsal alanı ile sahil kesimindeki sokak hayvanlarına mama ve kemik bırakıldı. Polis ekipleri, Akarca Mahallesi’ndeki Ördek Adası’nda bulunan martı ve ördeklere de ekmek verdi. İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, yaptığı açıklamada, Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Büro Amirliği’nin sokak hayvanlarının korunasına yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü söyledi. İlçede soğuk hava şartlarının etkili olduğu belirtilen Ayhan, "Yiyecek bulmakta zorlanan canlar için besleme çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.