Plajlarda jandarmadan maske uyarısı
MUĞLA İL HIFZISSIHHA KURULU’NUN İL GENELİNDE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU SONRASI GÜNÜBİRLİK TATİLCİLERİN UĞRAK MEKANI MENTEŞE AKBÜK KOYUNDA JANDARMA VE ZABITA EKİPLERİ DENETİM YAPTI.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Muğla İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından il genelinde maske takma zorunluluğu sonrası denetimler de arttırıldı. Şehir merkezlerinin yanı sıra turistik mekanlarda ve plajlarda da devam eden denetimlerde vatandaşlar sık sık uyarılıyor.
Hafta sonlarında günübirlik tatilcilerin akın ettiği koylardan Menteşe Akbük sahilinde Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı Yerkesik Karakol ekipleri ve Menteşe Belediyesi zabıta ekipleri tarafından hem işletmeler, hem de vatandaşlar maske konusunda uyarıldı.
Yerkesik Jandarma Karakol ekipleri, sahil boyunca araçla sık sık vatandaşları maske konusunda uyarırken, zabıta ekipleri ile işletmelerde de denetimlerini sürdürüyor. Plaj bölgesindeki işletmelerin Kovid-19 tedbirlerini alıp almadıkları da ekipler tarafından denetlenirken, müşteriler sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıldı.
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|61
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|54
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|34
|50
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|34
|44
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|34
|44
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|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
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|34
|38
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|33
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|34
|30
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|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
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|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
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|36
|63
|4. Leicester City
|37
|62
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|37
|58
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|36
|54
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|37
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|37
|49
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|36
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|36
|43
|14. Crystal Palace
|36
|42
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|36
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|36
|31
|19. Bournemouth
|37
|31
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|21
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|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
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|70
|5. Villarreal
|38
|60
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|56
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|38
|49
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