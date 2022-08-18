Plajdaki duşmatiklerin paralarını çalan hırsızlar yakalandı

Muğla’nın Datça ilçesinde plajda bulunan duşmatiklerin kutularını kırarak içerisindeki paraları çalan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, sabaha karşı İskele Mahallesi Sevgi Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 şahıs plajda bulunan ve belediyeye ait olan, vatandaşların bozuk para atarak duş almak için kullandıkları duşmatiklerin kapalı kutularını kırarak içerisindeki paraları çaldı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşlar ile yaptığı görüşmeler neticesinde hırsızlık şüphelilerinin eşgallerini belirledi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bölgede yapılan çalışmalar neticesinde eşgale uygun 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yapılan kimlik tespitinde H.K.E. (26), M.T.O. (30) ve Y.O.K.(22) isimli şahıslar olduğu anlaşıldı. Şüphelilerin yapılan kaba üst aramasında H.K.E isimli şüphelinin üzerinden sap kısmı 10 cm, kesici kısmı 7 cm olan bıçak ve siyah poşet içerisinde 360 adet 1 TL’lik olmak üzere toplamda 360 TL değerinde madeni para, M.T.O. isimli şüphelinin üzerinden ise 4 adet uyuşturucu madde olarak değerlendirilen hap ele geçirildi. 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülürken, üzerinden çıkan malzemeler ve madeni paraya ise el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.