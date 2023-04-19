Pinokyo Marmaris’e geliyor

Marmaris Belediyesi, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısını tamamlayan öğrencileri Pinokyo isimli tiyatro oyununda ağırlayacak.

Marmaris Belediyesi, ikinci yarıyıl tatiliyle birlikte Ramazan ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir arada kutlayacak öğrenciler için etkinlikler düzenledi. Bu çerçevede yarıyıl tatilini keyifle geçirmeleri için Pinokyo isimli tiyatro oyunu ücretsiz olarak sahnelenecek. İzmir Çocuk Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu oyun 20 Nisan Perşembe günü Armutalan Kültür Merkezi’nde saat 14.00 ve 16.00’da iki seans halinde ücretsiz olarak oynanacak.

Oyuna tüm çocukları davet eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Çocuklarımızın yarıyıl tatilini eğlenceli bir şekilde geçirmelerini hedefliyoruz. Hepimizin küçükken okuduğu Pinokyo’yu bu kez tiyatro sahnesinde izleyeceğiz. Tüm çocuklarımıza keyif dolu bir tatil diliyor; hem Ramazan hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramlarını kutluyorum” dedi.