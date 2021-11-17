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Peyzajda su tasarrufu hedefleniyor

Bodrum Belediyesi, ilçe girişi ana arterleri, refüjleri, ana yol üzeri kavşakları ve caddeleri mevsimlik çiçekler ile donatıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kış ayları yaklaşırken düzenleme ve peyzaj çalışmaları kapsamında yaz aylarında güneşe, kış aylarında ise soğuklara dayanıklı bitkilerin dikimine başladı.

MUĞLA 17.11.2021, 14:22
Peyzajda su tasarrufu hedefleniyor

Bodrum Belediyesi, ilçe girişi ana arterleri, refüjleri, ana yol üzeri kavşakları ve caddeleri mevsimlik çiçekler ile donatıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kış ayları yaklaşırken düzenleme ve peyzaj çalışmaları kapsamında yaz aylarında güneşe, kış aylarında ise soğuklara dayanıklı bitkilerin dikimine başladı.

Dünyada yaşanan kuraklık ve kaynakların hızla tükenmesi ile oluşan problemlerin önüne geçmek için önlem alan Bodrum Belediyesi, fazla su istemeyen, güneşe dayanıklı begonvil, zakkum ve aloe vera gibi bitkilerle Bodrum’u süslüyor.

Yaz ve kışa dayanıklı bitkiler dikiliyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yapım işleri ve düzenleme çalışmaları kapsamında kavşak ve refüjlere sıcaklara daha dayanıklı, az su isteyen zakkum, begonvil, aloe vera gibi bitkilerin dikimine başladı. Ekipler ayrıca yaz kış dayanıklı mevsimlik bitkilerden kasımpatı, sıklamen, çuha, menekşe gibi çiçeklerin ekimini sürdürüyor.

Ana arter zakkum, begonvil ve mevsimlik çiçeklerle donatıldı

Bodrum Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ile Karayolları arasında imzalanan protokol kapsamında Bodrum Torba Kavşağı’ndan Turgutreis’e kadar olan yaklaşık 40 kilometrelik yoldaki kavşak ve refüjlerde peyzaj düzenlemesi yapıldı. Lise Kavşağı, Gümbet Mindos Kavşağı, Ortakent Kavşağı, Bitez Kavşağı ve Hortma Caddesi’nde başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Amaç Bodrum’u doğal güzelliğine kavuşturmak

Yapılan Peyzaj çalışmaları hakkında tüm kavşaklarda yerinde bilgi veren Park ve Bahçeler Müdürü Çağla Turhan, güneşe dayanıklı, daha az su isteyen bitkiler kullanmaya özen gösterdiklerini ifade ederken amaçlarının Bodrum’u doğal güzelliğine kavuşturmak olduğunu belirtti.

Turhan yapılan çalışmalar hakkında şunları söyledi; “Kentimizin doğal görünümünü renklendirmek için mevsimlik çiçeklerimizi dikiyoruz. Bitez kavşakta ana arterlerimize diktiğimiz bitkiler sıklamen, kasımpatı, çuha, menekşe. Bir yandan da sahayı temizliyoruz. Gümbet, Lise Kavşağı’nda benzeri bitkilendirme, çiçeklendirme çalışmalarımız devam ediyor. Yine hastane Kavşağı’nda da çalışmalarımız olacak. Daha üst noktalarda bulunan Metro Kavşağı’nda ve Ortakent Kavşağı’nda mevsimlik çiçek dikimlerimizi sürdürüyoruz”

“Atamızın heykelini kasımpatılarla süsledik”

Gümbet Kavşağı’nda bulunan Atatürk heykelinin çevresini kasımpatılarla süslediklerini belirten Turhan şöyle ekledi:

“Ata’mızı Kasım’da kaybettiğimiz için heykelinin çevresini kasımpatılarla süsledik, renklendirdik. Tüm şehrimizi girişinden itibaren renklendiriyoruz. Ortakent Bayraklı Kavşağı’ndan Turgutreis’e kadar yaklaşık 10 kilometrelik bir alanda 16 bin adet bodur zakkum dikimi yaptık. Araya ağaçlar diktik. Bodur zakkumlar, normal zakkumlar kadar hızlı büyüyen bir bitki değil ama daha dekoratif. Yağışlar normal seyrinde ilerlerse bahara kadar çiçeğini açacak”

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