Perdeler “Yalancı Aranıyor” ile açılıyor

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), 14 Ekim 2022 Cuma akşamı, “Yalancı Aranıyor” oyunu ile 2022-2023 tiyatro sezonunu açıyor.

14 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de Nurol Kültür Merkezi BBŞT Sahnesi’nde oynanacak olan Dimirti Psathas’ın yazdığı “Yalancı Aranıyor” politik komedi oyununun yönetmeni ise sinema ve dizi oyuncusu olan ve Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun usta oyuncularından Erdal Cindoruk.

BBŞT Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu özetleyerek çağrı yaparken “Bodrum Şehir Tiyatrosu, sanatın inatçı tavrından vazgeçmeyerek, Yunanlı yazarın kaleme aldığı politik komedi oyunu ile sezona ‘merhaba’ diyor. Bizi hiç yalnız bırakmayan çağdaş Bodrum seyircisine çağrımızdır, gelin ‘Yalancıyı’ birlikte arayalım” şeklinde konuştu.

BBŞT Müdürü Rezzan Şebin, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da her Cuma bir oyun geleneğinin süreceğini belirterek herkesin tiyatro ile buluşması için bilet fiyatlarının da değişmediğinin altını çizdi. Oyunlarıyla ilgili bilgiler veren Şebin, “İlk oyunumuz Yalancı Aranıyor’dan sonra Uçurtmanın Kuyruğu, Kocasını Pişiren Kadın ve çocuk oyunumuz Orman Şövalyeleri oyunlarımız seyircimizle buluşacak. Tüm oyunlarımız Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sahnesi Nurol Kültür Merkezi’nde olacak” dedi.