Pazarı pandemi değil, sıcak boşalttı

2021 yılının en sıcak gününün yaşandığı Muğla’da hissedilen sıcak 40 derecenin üstüne çıktı.

Perşembe günleri Menteşe ilçesinde kurulan ve bölenin en büyük halk pazarı sıcak hava nedeniyle bomboş kaldı. Covid-19 salgın sürecinde bile daha kalabalık bir vatandaşın alışveriş yaptığı halk pazarı tarihinin en sakin günlerini yaşadı.

Menteşe halk pazarına Muğla’nın yanı sıra Aydın ve Denizli illerinden de esnaf satış yapmak için gelirken, pandemi kısıtlamalarının kalktığı gün sıcak hava nedeniyle vatandaş pazara çıkmadı.

Çocuklar su fıskiyesinde serinledi

Menteşe Belediyesi tarafından Kurşunlu Camii meydanında yapılan düzenleme sonrası meydana yapılan su fıskiyesi gün boyu çocukların serinleme ve oyun alanı haline geldi. Sıcaktan bunalan çocuklar su fıskiyesinde uzun süre hem serinledi, hem de oynadı.