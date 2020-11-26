Pazar esnafına HES kodu denetimi

Vatandaşları korona virüse karşı korumak, maske ve sosyal mesafe gibi tedbirlerin uygulanmasını sağlamak için denetim yapan Menteşe Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar esnafının HES kodlarını sorgulattı.

HES kodu olmayan esnaf ve üreticilere uyarıda bulunarak HES kodu almalarını sağlayan ekipler ayrıca, esnafların korona virüs açısından riskli olup olmadıklarını da kontrol ettiler. Zabıta ekipleri HES kodu denetiminin yanı sıra, maske mesafe ve hijyen konusunda da esnaf ve vatandaşlara hatırlatmalarda bulundular.

Yapılan denetim ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, son dönemde artış gösteren korona virüs oranları nedeniyle denetimlerin sıklaştığını ifade ederek, “HES Kodu denetimlerinde durumu riskli ya da pozitif çıkanların pazaryerlerinde satış yapmasına izin verilmiyor. Gerekli tedbirler alınarak bölgeden uzaklaştırılıyor ve sağlık ekiplerine bilgi veriliyor. Pazar yerimizde yapılan denetimlerde böyle bir durumla karşılaşmadık. Denetimlerimiz devam edecek. Maske mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bu süreci hep birlikte atlatacağız” diye konuştu.