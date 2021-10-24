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Pastırma yazında deniz keyfi

Türkiye’nin birçok bölgesinde kış sezonu başlamasına rağmen, Muğla’da deniz keyfi devam ediyor.

MUĞLA 24.10.2021, 16:12 24.10.2021, 18:40
Pastırma yazında deniz keyfi

Türkiye’nin birçok bölgesinde kış sezonu başlamasına rağmen, Muğla’da deniz keyfi devam ediyor.

Muğla’nın sakin kent unvanlı Ula’nın Akyaka Mahallesinde hafta sonu tatilini deniz kenarında değerlendirmek isteyen aileler hem güneyin, hem de denizin tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 26 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 16-18 derece olduğu Akyaka’da özellikle çocuklar gün boyu denizden çıkmadı.

Günübirlik tatilcilerin uğrak noktası Akyaka’da üniversite öğrencileri başta olmak üzere Aydın ve Denizli illerinden hafta sonunu değerlendirmek için Akyaka’ya akın ettiler. Sahilde yoğunluk göze çarparken, Azmak Tekne turları da yaz aylarını aratmadı.

Akyaka’da deniz sezonunun son günleri yaklaşırken, özellikle çocuklar denizden çıkmadı. Çocuklar, sıcak havanın da etkisi ile gün boyu denizde yüzdü.

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