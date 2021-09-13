banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'
Altın fiyatları yükselişte!
Altın fiyatları yükselişte!
Bağcılar'da saç ekimi sırasında sır ölüm!
Bağcılar'da saç ekimi sırasında sır ölüm!

Parkta oturan husumetlisini silahla yaraladı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde parkta çocuğu ve arkadaşları ile oturan şahıs, husumetlisi olduğu öğrenilen kişi tarafından silahla ateş edilerek yaralandı.

MUĞLA 13.09.2021, 16:18
Parkta oturan husumetlisini silahla yaraladı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde parkta çocuğu ve arkadaşları ile oturan şahıs, husumetlisi olduğu öğrenilen kişi tarafından silahla ateş edilerek yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Enes E. 1,5 yaşındaki çocuğu ve arkadaşları ile birlikte Ortaca Belediyesi arkasında bulunan çay bahçesinde oturduğu sırada yanına daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Ferhat B.isimli şahıs geldi. Ferhat B., Enes E. ile aralarında yaşanan husumet hakkında konuşmak istediğini söyledi. Enes E. Ferhat B.’nin konuşma talebini ret edince, Ferhat B.yanında getirdiği tabancayı çıkartarak Enes E.’ye arka arkaya ateş etti. Enes E. silahtan çıkan kurşunlarla ayağından yaralandı. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, silah sesi üzerine parka gelerek Ferhat B.’yi gözaltına aldı. Ferhat B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Eşen E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Saldırıda yaralanan Enes E.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Göztepe 4 5
12. Kasımpaşa 4 5
13. Antalyaspor 3 4
14. Alanyaspor 3 3
15. Sivasspor 4 2
16. Adana Demirspor 4 2
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Manisa FK 4 9
3. Eyüpspor 4 9
4. Erzurumspor 4 9
5. Ankaragücü 4 8
6. Tuzlaspor 3 7
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 2 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Man City 4 9
5. Brighton 4 9
6. Tottenham 4 9
7. West Ham 4 8
8. Everton 3 7
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 3 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Osasuna 4 5
10. Rayo Vallecano 4 4
11. Villarreal 3 3
12. Levante 4 3
13. Real Betis 3 2
14. Elche 3 2
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0