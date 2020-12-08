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Pansiyondan esrar ticaretine 4 gözaltı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Turgutreis Jandarma Karakol ekiplerinin pansiyonda kalan 4 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi almasının ardından pansiyonda arama yaptı.

MUĞLA 08.12.2020, 11:33
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Pansiyondan esrar ticaretine 4 gözaltı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Turgutreis Jandarma Karakol ekiplerinin pansiyonda kalan 4 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi almasının ardından pansiyonda arama yaptı.

Jandarma ekipleri, şüphelilerin kaldığı odada yaptığı aramada toz esrar ve Metamfetamin uyuşturucu madde ele ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirdi.

Olay ilgili olarak R.I., Y.D., O.A. ve K.A. isimli şahıslar gözaltına alınırken, 4 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.
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