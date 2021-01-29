Pandemide hayatını kaybeden sağlık çalışanları için kulaç attılar

Muğla’nın Datça ilçesinde pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve master yüzücüler, ‘Saygı Yüzüşü’ ile anıldı.

15. Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, bu yıl seyircisiz olarak pandemi kuralları çerçevesinde salgınla mücadele döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve master yüzücüleri anmak için düzenlendi.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar düzenlenen programda yaptığı konuşmada, “Bu sene kulaçlarımızı pandemi sürecinde kaybettiğimiz sağlık çalışanları ve master yüzücülerimiz için atıyoruz. Bir insanın sağlığı için kendi sağlığını tehlikeye atan sağlık çalışanlarımız için attığımız kulaçlar çok değerli. Onların ruhu şad olsun” dedi.

Taşlık Plajı’nda düzenlenen programda, konuşmaların ardından, 26 amatör yüzücü açık denizde 1500 metre yüzdü. Yaklaşık yarım saat süren Saygı Yüzüşü’nün ardından, yüzücüler denize girdikleri bölgeden tekrar karaya çıktı. Saygı Yüzüşü’ne katılan amatör yüzücülerden etkinliği ilk tamamlayan Gülen Yıldırım, havanın serin olmasına rağmen, böyle bir etkinliğe katılmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Programda paramotor gösterisi ile son buldu.

Programa Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Yitkin, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, amatör yüzücüler ve davetliler katıldı.