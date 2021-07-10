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Pandemi süreci resim sergisi açıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kampüsünde 4 yıldır eğitim gören Tazelenme Üniversitesi öğrencileri tarafından Pandemi sürecinde karakalem ve pastel ile yaptıkları resimlerin sergilendi.

MUĞLA 10.07.2021, 12:33
Pandemi süreci resim sergisi açıldı
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kampüsünde 4 yıldır eğitim gören Tazelenme Üniversitesi öğrencileri tarafından Pandemi sürecinde karakalem ve pastel ile yaptıkları resimlerin sergilendi.

Menteşe Belediyesi Zahire Pazarında açılan sergiye Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile Tazelenme Üniversitesi öğrencileri katıldı.

Pandemi döneminde kapalı olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi öğrencileri bu süreçte kara kalem ve pastel boya ile gerçekleştirdiği 30’a yakın eser ile sergi açtı. 60 yaş üzeri ve gönüllü öğrencilerin yaptığı eserler katılımcıların beğenisine sunuldu.
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