Pandemi ören yeri ve müzeleri de etkiledi

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 Kültürel Miras İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun’un verdiği bilgiye göre, Muğla’da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 9 müze 16 ören yeri bulunuyor.

Muğla’da 2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 9 müze ve 16 ören yerini 341 bin 252’si ücretli, 130 bin 708’i ücretsiz olmak üzere toplam 471 bin 960 kişi ziyaret etti. Muğla’da toplam 33 bin 397 adet müze kart satılırken, Muğla’da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 9 müzede toplam 89 bin 044 eser bulunuyor.

Muğla’da bulunan 3 özel müzede toplam 552 eser bulunurken, bu müzeleri toplam 6 bin 105 kişi ziyaret etti.

Müzelerin sorumluluğunda toplam 4 bin 660 adet taşınmaz kültür varlığının yanı sıra 936 adet sit alanı bulunmaktadır.