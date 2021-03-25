banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Anadolu Yakası’nda kar yağışı etkili olmaya başladı
Anadolu Yakası’nda kar yağışı etkili olmaya başladı
Liselerde yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi
Liselerde yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi
Ömer Çelik'ten kabine revizyonu sorusuna net yanıt
Ömer Çelik'ten kabine revizyonu sorusuna net yanıt
Türkiye eski güzeli Seda Sarıtaş da o listede!
Türkiye eski güzeli Seda Sarıtaş da o listede!

Palmiye ağacında mahsur kalan kedi kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde palmiye ağacında mahsur kalan kedi AKUT Fethiye ekibi tarafından kurtarıldı.

MUĞLA 25.03.2021, 09:10
2
Palmiye ağacında mahsur kalan kedi kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde palmiye ağacında mahsur kalan kedi AKUT Fethiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kargı Mahallesi’nde yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki palmiye ağacının üst dallarında bir kedinin mahsur kaldığını görenlerin yardım istemesi üzerine, bölgeye Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi sevk edildi. Merdivenle ağaca çıkan AKUT gönüllüsü, testereyle ağacın dallarını budayarak kediye ulaştı. Mahsur kaldığı yerden kurtarılan kedi sokağa salındı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu