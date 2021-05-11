banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ülkelerden İsrail'e çağrı!
Ülkelerden İsrail'e çağrı!
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden koronavirüs aşı kartı nasıl alınır ?
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden koronavirüs aşı kartı nasıl alınır ?
Şampiyonluk için kritik maçlar bu akşam 
Şampiyonluk için kritik maçlar bu akşam 
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'nişanlıyla tatil' soruşturması!
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'nişanlıyla tatil' soruşturması!

Palamutbükü’nde içme suyu hatları yenileniyor

Muğla’nın önemli turizm merkezlerinden birisi olan Datça’da bulunan içme suyu hatları Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yenilenmeye devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından bu yıl Mesudiye, Reşadiye, Hızırşah, İskele ve Eski Datça Mahallelerindeki içme suyu hatları yenilendi.

MUĞLA 11.05.2021, 11:30
Palamutbükü’nde içme suyu hatları yenileniyor

Muğla’nın önemli turizm merkezlerinden birisi olan Datça’da bulunan içme suyu hatları Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yenilenmeye devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından bu yıl Mesudiye, Reşadiye, Hızırşah, İskele ve Eski Datça Mahallelerindeki içme suyu hatları yenilendi.

Çalışmalar Bayram Tatilinde de Devam Edecek

Mesudiye, Reşadiye, Hızırşah, İskele ve Eski Datça Mahallelerinde içme suyu hatlarını yenilen MUSKİ ekipleri Datça’ya 30 kilometre uzaklıkta olan Yaka Mahallesi Palamutbükü mevkiinde 2 bin 500 metre uzunluğundaki içme suyu hatlarının yenileme çalışmalarına başladı. Bölge turizmi açısından önemli bir konuma sahip olan Palamutbükü mevkiinde ekipler bayram tatili boyunca çalışmalarını aralıksız devam ettirecek.
Yorumlar (0)
18°
açık