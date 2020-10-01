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Özel İdare’nin ‘Memiş Abi’si kalbine yenildi

MEMİŞ HASDEMİR

MUĞLA 01.10.2020, 18:30
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Özel İdare’nin ‘Memiş Abi’si kalbine yenildi

Dönemin Muğla Valisi Aydın Valisi Hüseyin Aksoy döneminde İl Özel İdare Encümen Müdürlüğü yapan Memiş Hasdemir, Vali Aksoy ile görüşmesinin ardından kalp krizi sonrası yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Özel İdare Encümen Müdürlüğü’nden emekli Memiş Hasdemir Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası odadan çıkan Hasdemir, valilikte bulunan tuvalete girdikten sonra dışarıya çıkmadı.

Personel tarafından tuvalette hareketsiz bir şekilde bulunan Hasdemir için hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasdemir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından Hasdemir’in cansız bedeni morga kaldırıldı. Hasdemir’in kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

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