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Özel gereksinimli bireyler için yaşam odası yapıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu’nda eğitim gören özel gereksinimli bireyler için “Bağımsız Yaşam Odası” faaliyete geçirildi.

MUĞLA 02.12.2021, 15:13
Özel gereksinimli bireyler için yaşam odası yapıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu’nda eğitim gören özel gereksinimli bireyler için “Bağımsız Yaşam Odası” faaliyete geçirildi.

Okuldaki 2 ayrı sınıfta eğitim gören 10 özel gereksinimli öğrencinin günlük yaşam becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla okul içerisinde bağımsız yaşam odası hazırlandı. Odada ankastre ocak, buzdolabı, çamaşır makinesi lavabo, elektrikli ev aletleri, masa sandalye, yorgan nevresim takımı gibi evde olan her şey mevcut. Hafif düzeyde engeli bulunan öğrenciler burada yemek masası hazırlama, kalan yemekleri buzdolabına koyma, bulaşık, çamaşır makinesi, fırın gibi cihazları çalıştırma, yatak toplama, kapıları kilitleme, evi temizleyerek elektrik süpürgesi kullanma, öz bakımlarını yapma, giysilerini temiz ve düzenli kullanma, mutfak aletlerini sorunsuz çalıştırma gibi becerileri öğrenecek.

Bodrum’da bir okul bünyesinde açılan ilk bağımsız yaşam odası olduğu ifade edilen oda, düzenlenen törenle faaliyete girdi. Törene, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılışta özel gereksinimli öğrencilerin yaptığı resimlerden oluşan sergi gezildi, ardından odanın açılış kurdelesi kesildi.

Oda ile ilgili bilgiler aktaran özel eğitim öğretmeni Tuğba Babayiğit, şunları dile getirdi: “1+0" modelinde olan Uygulama Evimizin donatımında, ankastre ocaktan, elektrikli ev aletlerine ve yorgan - nevresime kadar her türlü eşya yer almaktadır. Uygulama Evimiz, bir evin içerisinde bulunan her şeyi ihtiva ediyor. Uyuma ve yaşam alanı, mutfak, evde kullanılan buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi eşyalar, kapılar, pencereler, anahtarlar, aydınlatma cihazları gibi bir evde akla gelen her şey düşünüldü. Öğrencilerimiz, günlük hayatlarını devam ettirebilmeleri için gerekli olan pratikleri, ev konseptinde öğretmenleri nezaretinde yapmaktadır. Öğrenciler, Uygulama Evimizde; yemek masası hazırlama, kalan yemekleri buzdolabına koyma, bulaşık, çamaşır makinesi, fırın gibi cihazları çalıştırma, yatak toplama, kapıları kilitleme, evi temizleyerek elektrik süpürgesi kullanma, öz bakımlarını yapma, giysilerini temiz ve düzenli kullanma, mutfak aletlerini sorunsuz çalıştırma gibi becerileri öğrenmektedirler. Bu becerileri sorunsuz ve başkasına ihtiyaç duymadan yapabilmek, özel eğitime ihtiyacı olan bireyler ve aileleri için büyük önem taşımaktadır. Sevgiyle ve emekle hazırladığımız uygulama evimizle, öğrencilerimiz hayatı okul içindeki evlerinde öğrenerek, mezun olduktan sonraki hayatlarına bağımsız bir şekilde adım atacaklar.”

Tören, pasta kesimi ve müzik dinletisi ile devam etti.

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