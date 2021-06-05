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Özel bireyler antik kenti gezdi

Özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezi öğrencileri için Muğla’nın Datça ilçesindeki Knidos Antik Kenti’ne gezi düzenlendi. Özel bireyler kazı çalışmalarına katılarak tarihle iç içe bir gün geçirdi.

MUĞLA 05.06.2021, 13:15
Özel bireyler antik kenti gezdi

Özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezi öğrencileri için Muğla’nın Datça ilçesindeki Knidos Antik Kenti’ne gezi düzenlendi. Özel bireyler kazı çalışmalarına katılarak tarihle iç içe bir gün geçirdi.

Özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezi tarafından hazırlanan ’Minik Arkeologlar’ projesi kapsamında Karya dönemine ait antik yerleşim yeri Knidos Antik Kenti’ne gezi düzenlendi. Gezide simülatif kazı çalışmalarına katılma fırsatı bulan öğrenciler tarihi keşfetti. Engelliler Haftası kapsamında hazırladıkları proje kapsamında öğrencilerle gezi düzenlediklerini ifade eden Kurum Müdürü Eylem Tan, “Knidos Antik Kenti ören yerine düzenlediğimiz gezide, kazı alanında simülatif kazı çalışmalarına katılan öğrencilerimiz kaliteli zaman geçirdiler. Bu anlamlı etkinliğe katılarak vermiş oldukları desteklerden dolayı başta Datça Kaymakamı Mesut Çoban olmak üzere, Datça Knidos Antik Kenti Kazı Alanı Sorumlusu Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı ile ekibine, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Bingöl, Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, Datça İlçe Jandarma Komutanı Necmettin Erdoğan ve Datça Cumhuriyet Savcısı Fatih Yurdakul’a şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.
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