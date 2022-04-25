Ünlü sanatçı Özcan Deniz 10 yıl aradan sonra Bodrum’da sahne alacak olması, Bodrum’daki hayranlarını heyecanlandırmaya başladı.

Kış sezonu boyunca İstanbul performansları ile adından sıkça söz ettiren ve sahnelere hızlı bir geri dönüş yapan başarılı sanatçı Özcan Deniz, yaz sezonunun startını ’’Azka Bayram Konserleri’’ ile veriyor. 10 yıl aradan sonra yeniden 4 Mayıs Çarşamba akşamı Bodrum’da sahne almaya hazırlanan başarılı sanatçı Özcan Deniz, hayranlarının yakın markajında kalmaya da devam ediyor.