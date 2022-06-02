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Otomobilin altına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Muğla’nın Datça ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu aracın altına sıkışan köpek itfaiyenin çalışması ile kurtarıldı.

MUĞLA 02.06.2022, 10:29
Otomobilin altına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Muğla’nın Datça ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu aracın altına sıkışan köpek itfaiyenin çalışması ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İskele Mahallesi Kargı Turizm Caddesi üzerinde bir otomobil köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile köpek otomobilin altına sıkıştı. Köpeğin sahibi ve araç sürücüsü köpeği sıkıştığı yerden kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye gelen Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri aracı kaldırarak köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan ve genel durumu iyi olan köpek sahibine teslim edildi.

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