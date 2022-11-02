Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan sürücü Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, Bekçiler Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bekçiler Mahallesi’ndeki bir dinlenme tesisi karşısında meydana geldi. B.T. idaresindeki 35 NCF 70 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Takla atarak şarampole devrilen otomobildeki sürücü B.T. sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri B.T.’yi sıkıştığı otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.