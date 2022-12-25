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Otomobil şarampole düştü
Muğla’nın Bodrum ilçesinde 20 metre şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
MUĞLA 25.12.2022, 15:58
Muğla’nın Bodrum ilçesinde 20 metre şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Yakaköy’de meydana geldi. Yakaköy Mahallesi Cenap Tezer Caddesi’nde seyreden 48 BS 060 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Şarampole düşen otomobil, 20 metre sürüklendikten sonra durabildi.
Kazanın ihbar edilmesiyle sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye gitti. 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı kazada sürücünün kaza yerini terk ettiği öğrenildi. Vinç yardımıyla çıkarılabilen otomobilin ağır hasar aldığı görüldü.