Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Armutalan Mahallesi’ndeki Adnan Menderes Caddesi ile Namık Kemal Caddesi kavşağında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. (67) idaresindeki otomobil ile S.Ö. (17) yönetimindeki motosiklet kavşakta henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü S.Ö. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü S.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.