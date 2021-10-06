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Otomobil beton direğe çarptı: 2 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir otomobilin beton direğe çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

MUĞLA 06.10.2021, 13:26
Otomobil beton direğe çarptı: 2 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir otomobilin beton direğe çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

edinilen bilgiye göre, Bodrum Devlet Hastanesi’nden Hastane Kavşağı’na doğru giden 48 AEC 880 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonrası virajı alamayarak kontrolden çıkıp yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yan yattı, elektrik tellerinden birkaçı koptu. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. 2 yaralı hastaneye kaldırılırken elektrik tellerinin tuttuğu direğin devrilme ihtimaline karşı yol trafiğe kapatıldı, zabıta ekiplerince yola şerit çekildi. Hastaneye gelen ambulanslar ise başka hastaneye gitmek durumunda kaldı. Hastaneye yaya olarak gidenler direğin devrilme ihtimaline karşı dikkatle ilerledi. Yan yatan direk vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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