Oteli yakan şahıs tutuklandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde önceki gece işyeri sahibine ve ortağına kızıp işlettiği barı yakmak isterken 5 katlı ve 30 odalı otelin yanmasına sebep olan M.O. gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay Perşembe gecesi 03.00 sıralarında Siteler Mahallesi’ndeki bir otelde meydana gelmişti. İddiaya göre M.O. işletmecisi olduğu bar restoranının, mülk sahibinin yaptığı kira zamlarına karşı motorundan çektiği benzin ile önce masa ve sandalyeleri yakmak isterken, yangın büyüyünce bütün oteli yakmıştı. Çok sayıda itfaiye ve Polis Toma ekibinin müdahale ettiği yangında otelde konaklayan 12 kişi yara almadan ve zarar görmeden tahliye edilerek hastanelere sevk edilmişti.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ekipleri tarafından gözaltına alınan M.O. emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.