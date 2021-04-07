Osman Hamdi Bey Evi’ne kurulacak ‘Sanal Müze’ için imza atıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) arasında, Yatağan ilçesi Turgut Mahallesi’nde bulunan tarihi Osman Hamdi Bey Evi’ne Sanal Müze kurulması için imzalar atıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan arasında imzalanan protokol kapsamında, 1 Milyon 143 Bin 250 TL maliyeti belirlenen Sanal Müze projesinin 857 Bin 250 TL’sini GEKA, diğer kısmını ise Muğla Büyükşehir Belediyesi karşılayacak.

Akdoğan: “Projenin bölgedeki turizme hizmet edeceğini düşünüyoruz”

Protokol imza töreninde konuşan GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, “Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında Muğla Büyükşehir Belediye’mizin hibe almaya hak kazandığı projenin imza törenindeyiz. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Osman Hamdi Bey Evi’ne Sanal Müze kurulması projesi, ajansın dijitalleşme ve alternatif turizm konusundaki çalışmalarını birleştiren bir proje. Projenin çok başarılı olacağını ve bölgedeki turizme hizmet edeceğini düşünüyoruz. Projede emeği geçen başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün olmak üzere tüm ekibe teşekkür ederim” dedi.

Başkan Gürün, “Kültür turizmi adına önemli bir adım”

Projenin imza töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Osman Hamdi Bey Evi’nde kurulacak Sanal Müze kapsamında deniz, kum, güneş turizminden kültür turizmine evrilmek adına önemli bir adım attıklarını ifade etti. Başkan Gürün, “GEKA Yönetim kurulunda görevli uzman arkadaşların görüşleri doğrultusunda bu desteği almaya hak kazandık. Destek kapsamında 1 Milyon 143 Bin 250 TL maliyeti bulunan projenin 857 Bin 250 TL’lik kısmı GEKA bütçesinden, kalan kısmı da Muğla Büyükşehir Belediye’mizin bütçesinden karşılanacak. Proje maliyet anlamında çok büyük bir değer ifade etmese de bizim bundan sonra yapacağımız çalışmalara tutacağı ışık nedeniyle çok daha yüksek bir katma değeri olan bir proje. Projenin hazırlanmasında emeği geçen tüm ekibime, projemizin kabul edilmesini sağlayan GEKA Yönetim Kurulu’na ve Genel Sekreterine çok teşekkür ederim. Osman Hamdi Bey Evi Sanal Müze projesi Muğlamız için bir ilk olacak. Muğla’mızın tanıtılmayı ve anlatılmayı bekleyen birçok güzelliği ve özelliği var. Çağımız teknoloji çağı. Turizmde yenilikçi, ulaşılabilir teknolojileri kullanarak daha fazla kişiye ulaşacağız.” diyerek sözlerini tamamladı.

Sanal Müze projesi nedir?

GEKA tarafından ilan edilen Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı’na ‘Osman Hamdi Bey ile 19. Yüzyıla Yolculuk’ başlıklı proje ile başvuruda bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi hibe almaya hak kazandı. Sanal Müze projesi kapsamında Osman Hamdi Bey’in, Lagina kazı evi olarak kullandığı tarihi yapı içerisinde, o döneme ait çalışmaların ve Muğla ile ilgili bilgilerin bizzat Osman Hamdi Bey tarafından anlatılacağı sanal gezi uygulamaları, sanal resim atölyesi, artırılmış gerçeklik uygulamaları ve hologram uygulamaları gibi çağdaş müzecilik içerikleri oluşturulması hedefleniyor. Osman Hamdi Bey Evi’nin “Sanal Müze” içeriğini destekleyecek kafeterya ve sergi alanları gibi ek bölümlerle birlikte tasarlanarak, 2023 yılı içerisinde hizmete açılması planlanıyor.