Osman Gürün’den, KPSS başvuru ücreti müjdesi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün talimatlarıyla pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine verdiği destekler ve uygulamaya koyduğu projeler ile dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2021 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuru ücretlerini karşılayacaklarını duyurdu.

Gürün’den eğitime destek sürüyor

Artan ekonomik sıkıntılar nedeniyle belediye kaynakları doğrultusunda birçok konuda vatandaşların yanında olmayı sürdüren Başkan Osman Gürün, bu süreçte tarıma ve eğitime verdiği destekle dikkat çekiyor. Uzaktan eğitim desteği için verilen ücretsiz internet, tablet, kırtasiye gibi yardımların yanı sıra son olarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencilerin sınav ücretleri yine Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmıştı.

Sosyal Yardım Alan ve İhtiyaç Sahibi Vatandaşların KPSS Başvuru Ücretleri Karşılanıyor

Bu kapsamda sınavlara hazırlanan ve sınav ücretlerini ödemekte zorlanan gençlere ekonomik yönden destek olmayı amaçlayan Başkan Gürün, Büyükşehir Belediyesi’nden Halk Kart ve kırtasiye yardımından faydalanan ve muhtaçlık sınırı altında geliri olduğu tespit edilen vatandaşların 2021 KPSS başvuru ücretlerinin Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını duyurdu.

Sınava girecek kişilerden sınav başvuru formu isteyecek olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, istenecek olan başvuru formundaki ‘ödeme durumu’ bölümünde ‘ödendi’ ibaresi olması durumunda sosyal yardım başvurusunu değerlendirmeye alacak.

2021 KPSS sınavına başvurular 28 Mayıs-14 tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sitesinden yapılacak. 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 1 Ağustos 2021 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları ise 7-8 Ağustos 2021 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.