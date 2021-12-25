Ortaokul öğrencilerinin ’Milas’ için çektikleri klip izleyenlerin beğenisi kazandı

Milas Merkez Ortaokulu öğrencilerinin müzik öğretmenleri Murat Pulel ile birlikte çektikleri Milas’ın tarihi ve doğal güzelliklerini ortaya koyan klip vatandaşlardan beğeni topladı.

Mesleğini severek yapan, öğrencilerinin yeteneklerini keşfederek, bilginin ötesinde müziğin ritmini de öğrencilerinin ruhuna işlemeye çalışan Merkez Ortaokulu Müzik Öğretmeni Murat Pulel öğrencileri ile başarılı bir çalışmaya imza attı. Pulel, okul öğrencileri Lina Çelik, Eda Kayrak, Ahmet Dursun Sakallı, Eda Bağcı, Emir Kayra Erdem ve Aysima Altunay ile birlikte TÜBİTAK Bilim Fuarı açılışı öncesinde bir araya gelerek Milas’ı anlatan bir klip çekti. Yeni nesil arasında yaygın olarak dinlenen Türkçe Rap tarzında hazırlanan klipte, öğrenciler söz, müzik ve altyapısı öğretmenleri Murat Pulel’e ait olan ’Milas’ isimli şarkıyı seslendirdi. Milas Kaymakamlığı’nın arşiv görüntülerinin kullanıldığı, ses kayıt ve mix çalışmalarını Osman Parça’nın üstlendiği video klip izleyenleri, Merkez Ortaokulu’ndan başlayıp Uzunyuva Hekatomnos Anıt Mezarı’ndan Labranda’ya, İasos’tan Beçin’e, Kaya Mezarları’ndan Gökçeler Kanyonu’na tarihi bir yolculuğa götürüyor.

“Merkez’den çıktık yola, Milas’ın güzelliklerini anlatmaya, işi gücü bırak buraya bak, sosyal medyaya sonra bak” sözleriyle başlayan şarkıda; “zeytin dalda olup duru, makinesi evde durup duru” sözleriyle de hem yöresel ağza hem de Milas’ın en önemli geçim kaynaklarından biri olan zeytinciliğe değiniliyor.

Müzik Öğretmeni Murat Pulel, mesleğinden keyif aldığını, çocuklara müzik yoluyla değer kattığını belirterek, Milas için hazırladıkları çalışmaya katkılarından dolayı başta öğrencileri olmak üzere destek veren herkese çok teşekkür etti.