Ortaokul öğrencilerine LGS soru fasikülleri dağıtılıyor

Menteşe Yenice Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerine, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’ın katılımlarıyla, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan LGS Soru Fasiküllerinin dağıtımı yapıldı.

İl Müdürü Emre Çay, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü eşliğinde, Menteşe Yenice İlkokulu/Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Dezavantajlı öğrencilere pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğine dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü Çay, “Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğü Merkezi tarafından dijital olarak yayınlanan fasikülleri, çocuklarımıza biz bugün çıktı olarak dağıtıyoruz. Kırsal bölgelerdeki dezavantajlı öğrencilerimize pozitif ayrımcılık yapacağız. Bundan sonra da her ay bütün köy okullarındaki çocuklarımıza soru kitapçıklarının dağıtımını, düzenli olarak gerçekleştireceğiz” dedi.

Çocukları çok yönlü bireyler olarak yetiştirebilmenin önemine değinen İl Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerin akademik başarılarının yanında sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve değerler eğitimini de barındıran alanlarda gelişimlerini sağlamak adına güzel hazırlıklar içinde olduklarını ifade etti. Öğretmenlerin desteğiyle güzel işlere imza atacaklarını belirterek başarılı bir eğitim öğretim yılı diledi.

Ardından İl Müdürü Çay, 8. sınıf öğrencilerine, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce dijital ortamda hazırlanan “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav’a Yönelik Ekim Ayı Örnek Soru Fasiküllerinin” dağıtımını gerçekleştirdi.

Öğrencilere, LGS hazırlık sürecinde Bakanlığın hazırlamış olduğu soru fasiküllerinden bolca istifade etmelerini, geleceklerine yön vermek adına, zamanlarını iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.