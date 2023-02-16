Ortaca’ya gelen depremzedeler için yardım

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezi depremin ardından evleri hasar gören vatandaşlar evleri yapılıncaya kadar Türkiye’nin değişik illerine gönderilmişlerdi.

Muğla bölgesine de 25 bin 826 depremzede vatandaş geldi.

Muğla’nın 1 ilçesinde geçici konaklamalara yerleşen depremzede vatandaşlar için yerel yönetimler tarafından başka yiyecek-içecek, sağlık ve diğer ihtiyaçları karşılanıyor. Ortaca ilçesine gelen depremzede vatandaşların temel gıda, temzlik ve diğer ihtilaçlarının karşılanması amacıyla Kültür Park’ta bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ofisinde vatandaşlar tarafından gönderilen veya bırakılan yardımlar toplanmaya devam ediyor. Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzudemir, kampanyaya destek veren tüm Ortaca halkına desteklerinden dolayı teşekkür etti.