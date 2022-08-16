Ortaca’ya 1 Milyon liralık kadın girişimi projesi

Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Ortaca El Ele Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nazan Korkmaz ve danışman akademisyenlerden oluşan heyet Vali Orhan Tavlı’yı ziyaret ederek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 1 Milyon 18 bin lira destek verdiği proje hakkında bilgi verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) 2022 yılı çerçevesinde yürütülen proje çağrısında Kadın Eliyle Katma Değere Dönüştürülen Ürünlerin Kadının Sosyal, Kültürel Ve Ekonomik Yapısını Güçlendirmesi projesi ile Ortaca El Ele Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 1 Milyon 18 Bin lira destek almaya hak kazandı.

Yörenin zengin tarımsal kaynaklarının farklı yöntemler ile işlenerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesinin, fonksiyonel gıdalarda ürün çeşitliliğinin artırılmasının ve bu ürünlerin turistik öge olarak kullanımı ile engelli ve kadın istihdamının amaçlandığı projeyle yörede yaşayan kadınlarının sosyal, kültürel ve ekonomik yapısının güçlendirilmesi de hedefleniyor.

Kooperatif Başkanı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca MYO Öğretim Üyesi Ziraat Mühendisi Nazan Korkmaz, üretilen ürünlerin numuneleri eşliğinde proje hakkında bilgi verdi. Hibe ile alınacak makine ve ekipmanın kooperatifleri için önemli bir adım olacağını belirten kooperatif başkanı Nazan Korkmaz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ve Muğla Valiliğine teşekkür etti

Kadınların mesleki becerilerini artırarak istihdam edilebilirliklerinin sağlanması, sosyo ekonomik seviyelerinin yükseltilmesi, aile içindeki konumlarının güçlendirilmesi ve toplumsal yaşamın her alanında yer almasının ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için büyük önem taşıdığını belirten Vali Orhan Tavlı, Kooperatif, Kamu, Üniversite ve Özel Sektör işbirliği ile geliştirilen proje ile hem kadınlarımız güçlenecek hem de Ortaca’mızın katma değeri yüksek ürünlerinin sayısı artacak proje’nin Ortaca’mıza ve Muğla’mıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.