Ortaca’nın yeşil alanlarında ’Bahar’ bakımı

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte Ortaca Belediyesi tarafından parklarda bakım onarım çalışmalarının yanı sıra, mevsimsel budama çalışması da başlatıldı.

Ekipler ağaçların budama işleminin yanında yıllık bakımları da gerçekleştirilirken, parklar da bakım onarım çalışması başlattı.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, “Vatandaşlarımızın bizlerden beklentileri var. Şartlarımız ne olursa olsun onların bu beklentilerini elbette cevapsız bırakamayız. Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz de ilçemizin yeşil alanlarının bakımlarını yapıyor” dedi.

Ortaca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce ilçe genelinde yeşil alanların bakımı ve temizliğinin devam edeceği açıklanırken, Ortaca sakinlerinin ve ilçeye gelecek yenli ve yabancı misafirlerin daha yaşanabilir bir Ortaca’da yaşamaları için çalışmaların devam edeceği açıklandı.