Ortaca’nın park ve bahçeleri ‘Yaz’a hazırlanıyor

Ortaca’nın merkez ve kırsal mahallelerinde devam eden yeni yeşil alan çalışmaları sürürken, mevcut park ve bahçelerde de temizlik çalışması sürüyor.

Ortaca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri park ve bahçelerde büyüyen ve kuruyan otları temizlerken, bakım çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelindeki tüm park ve yeşil alanlarda temizlik çalışması yapan ekipler, bu alanları yaz aylarına hazırlıyor.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, “Daha yaşanabilir bir Ortaca için ekiplerimiz durmaksızın çalışmalarını sürdürüyor. Kış aylarında büyüyen ve kuruyan ot ve budaması gelen ağaç dallarını temizliyor” dedi.